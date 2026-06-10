Vučić: Na skupu 27. juna ćemo izaći sa imenom liste, izbori za nekoliko meseci, brine me situacija oko NIS-a

Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić najavio je danas da će na skupu koji će biti održan 27. juna u Beogradu izaći sa imenom liste SNS za predstojeće vanredne parlamentarne izbore, za koje je kazao da će biti održani za nekoliko meseci.

Foto: Srđan Ilić On je to rekao za Radio Beograd, dodajući da izbori neće biti održani u julu i avgustu. "Za nekoliko meseci biće izbori. Da li će biti za tri ili za četiri, to je već drugo pitanje, tehničko pitanje... Sačekaćemo da ovaj najbogatiji deo Srbije da se vrate iz Španije, Portugalije i svih ostalih destinacija, i da uživaju tokom leta. Neće biti ni u julu ni u avgustu izbori, to je sigurno. A, da li će biti raspisani, to je druga stvar, ali neće biti u