Dan žalosti u Kraljevu, sahrana UN vojnika iz Srbije poginulog na jugu Libana

Južne vesti pre 1 sat
Dan žalosti u Kraljevu, sahrana UN vojnika iz Srbije poginulog na jugu Libana

UNIFIL Milovan Jovanović je poginuo na jugu Libana 4. juna Kraljevčani se 9. juna opraštaju od starijeg vodnika Milovana Jovanovića koji je poginuo u blizini Mardžajuna, u jugoistočnom Libanu pet dana ranije.

U tom gradu u centralnoj Srbiji sreda je Dan žalosti. Stariji vodnik Milovan Jovanović nastradao je u bombardovanju baze UN-a, a dvojica vojnika iz Španije i El Salvadora su ranjena, saopštilo je ranije Ministarstvo odbrane Srbije. „Posle ranjavanja pružena mu je hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom prebačen do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je preminuo oko četiri sata po lokalnom vremenu“, navodi se u saopštenju.
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