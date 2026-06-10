Uhapšen mladić zbog pokušaja ubistva u Nišu

Zbog sumnje da je juče ubo nožem i teško povredio 19-godišnjeg mladića, uhapšen je 19-godišnji S.

N. iz Niša, kažu iz policije. Kako navode, on se tereti za krivično delo ubistvo u pokušaju i sumnjiči se da je to uradio juče tokom popodnevnih sati. Povređeni muškarac je sa teškim povredama opasnim po život zbrinut u niškom Univerzitetskom kliničkom centru. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.