215 šahista iz devet država, a među njima i 10 velemajstora, na Vidovdanskom turniru: Međunarodni šahovski turnir Trofej Kruševca 2026

Kurir pre 14 minuta
215 šahista iz devet država, a među njima i 10 velemajstora, na Vidovdanskom turniru: Međunarodni šahovski turnir Trofej…

Međunarodni šahovski turnir „Trofej Kruševca 2026. “ ( ujedno i 28.

Vidovdanski turnir ) održan je u restoranu „Zaks“ u Velikom Šiljegovcu. Operativni organizator ove manifestacije bio je Šahovski klub „Kruševac“,a pokrovitelji Šahovski savez Srbije i Grad Kruševac. Nastupilo je 215 šahista iz 9 država, među kojima je bilo 10 velemajstora. Međunarodni otvoreni turnir u ubrzanom šahu je deo programa manifestacije „Vidovdan 2026.“ Turniru je prisustvovala i pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić. Kurir.rs
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215 šahista iz devet država, a među njima i 10 velemajstora, na Vidovdanskom turniru: Međunarodni šahovski turnir Trofej…

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