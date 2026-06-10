215 šahista iz devet država, a među njima i 10 velemajstora, na Vidovdanskom turniru: Međunarodni šahovski turnir Trofej Kruševca 2026

Međunarodni šahovski turnir „Trofej Kruševca 2026. “ ( ujedno i 28.

Vidovdanski turnir ) održan je u restoranu „Zaks“ u Velikom Šiljegovcu. Operativni organizator ove manifestacije bio je Šahovski klub „Kruševac“,a pokrovitelji Šahovski savez Srbije i Grad Kruševac. Nastupilo je 215 šahista iz 9 država, među kojima je bilo 10 velemajstora. Međunarodni otvoreni turnir u ubrzanom šahu je deo programa manifestacije „Vidovdan 2026.“ Turniru je prisustvovala i pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić. Kurir.rs