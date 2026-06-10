Članice EU zaradile 157 evra na odbijenim vizama! Najviše ih dolazi iz azijske zemlje

Kurir pre 32 minuta  |  Beta)
Članice EU zaradile 157 evra na odbijenim vizama! Najviše ih dolazi iz azijske zemlje

Zemlje EU zaradile su prošle godine 157,1 milion evra od taksi za zahteve za vize koji su na kraju odbijeni, pokazao je novi izveštaj nevladine organizacije LAGO Kolektiv zasnovan na podacima Evropske komisije.

U 2024. je zarada od odbijenih viza u EU bila 145,1 milion evra a 2023. godine 130 miliona. Navodi se da su najveće stope odbijanja bile po zahtevima za vizu iz Bangladeša (54,5 odsto), Senegala (52), Nigerije (48), Pakistana (46) i Angole (45 odsto), preneo je briselski EUobserver. Istovremeno su troškovi odbijenih viza najviše porasli u Angoli, za 177 odsto, na 2,9 miliona evra u prošloj godini. Osnivačica LAGO Kolektiva Marta Foresti opisala je proces aplikacije
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