Dva programa za velikog slikara: Mićini i Verini dani u Loznici (foto)

Kurir pre 47 minuta
Dva programa za velikog slikara: Mićini i Verini dani u Loznici (foto)

Tradicionalna manifestacija " Mićini i Verini dani", posvećena velikom srpskom slikaru druge polovine 20. veka, kao i njegovoj supruzi, istaknutoj slikarki Veri Božičković Popović (1920-2002), biće održana 11. i 12. juna, saopšteno je danas iz Centra za kulturu "Vuk Karadžić".

Prvoga dana, u četvrtak, će u Stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović, u 19 časova, biti otvorena izložba slika Miće Popovića iz privatne kolekcije Vesne i Jovana Popovića. Narednog dana, na rođendan Miće Popovića, 12. juna, u podne će u Stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović biti predstavljen novi, 25. broj časopisa za kulturnu istoriju Jadra Prizor. Mića Popović, rođeni Lozničanin, uz Vuka Stefanovića Karadžića i
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Dva programa za velikog slikara: Mićini i Verini dani u Loznici (foto)

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