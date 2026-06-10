Imaju 700 članova: Vranjski penzioneri svaki slobodan trenutak provode u svom udruženju! (foto)

Udruženje „Đerenka“ u Vranju postoji sedam punih godina i ima oko 700 članova.

Članovi udruženja dolaze iz celog Pčinjskog okruga. „Ljudi se druže, igraju šah, karte, ali i domine. Imamo i zabave svakog petka, održavamo ih u Omladinskom kulturnom centru u Vranju. Organizujemo žurke, igranke. Mesečno organizujemo putovanja po Srbiji, idemo u Makedoniju. Evo sad planiramo putovanje u Grčku da posetimo Solun. Naredna destinacija u našoj Srbiji je obilazak Novog Sada, putovanja po Srbiji i van Srbije“, objašnjava penzionerka Slavica Krstić.