Incident kod Omana: Američka vojska napala tanker, nestala tri indijska mornara

Američka vojska je priznala da je napala tanker za naftu u Omanskom zalivu i onesposobila brod, što je navelo Indiju da uloži snažan protest Vašingtonu.

Tri indijska člana posade se i dalje vode kao nestali. Prema saopštenju američke vojske, američke snage su ispalile preciznu municiju u mašinski prostor tankera, onesposobivši plovilo. Napad, tvrdi američka vojska, izvršen je nakon što posada nije poslušala uputstva američkih snaga i prekršila američku blokadu iranske nafte. Tanker pod zastavom Palaua Hemijski i naftni tanker „Setebelo“, koji plovi pod zastavom Palaua, prijavio je požar u mašinskoj sobi 20