Iranci objavili snimak: Ovo je trenutak kada smo srušili američki MQ-9 Riper! (video)

Kurir pre 1 sat  |  Tasnim/P.V.)
Iranci objavili snimak: Ovo je trenutak kada smo srušili američki MQ-9 Riper! (video)

Iranska državna televizija i Revolucionarna garda (IRGC) saopštili su da je oboren američki bespilotni avion tipa General Atomics MQ-9 Riper iznad oblasti Džam u provinciji Bušehr, prenela je Al Džazira.

Prema navodima iranskih medija, dron je pogođen vatrom protivvazdušne odbrane IRGC-a, a zatim se srušio u južnom Iranu, u blizini obale Persijskog zaliva. Državna televizija je emitovala snimke za koje tvrdi da prikazuju trenutak obaranja i ostatke letelice, navodeći da je incident deo šireg odgovora na američke vojne aktivnosti u regionu. Iranski Korpus čuvara islamske revolucije saopštio je da zadržava pravo na odgovor na svako kršenje iranskog vazdušnog
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