Drastična promena vremena i pad temperatura: Ovi delovi prvi na udaru pljuskova sa grmljavinom

Trenutne temperature širom Srbije kreću se od 28 do 32°C, u Beogradu je 31, a najtoplije je u Ćupriji sa 33°C.

Sjenica meri 27, Zlatibor 25, a Kopaonik 20 stepeni. Širom Srbije nebo je vedro, ali na jugozapadu, na istoku i centralnim predelima ima jačeg razvoja oblačnosti. U ovom času jači razvoj oblačnosti donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom planinskim predelima na jugozapadu i istoku Srbije i to na širem području Golije, Ivanjice na jugozapadu i Beljanice na istoku Srbije. Padavine su lokalnog i izolovanog karaktera, ali su gromovi na tom prostoru intenzivni. U Srbiji