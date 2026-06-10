"Neće biti u julu ni u avgustu": Vučić o vanrednim parlamentarnim izborima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će vanredni parlamentarni izbori biti raspisani i održani za nekoliko meseci, ali ne u julu i avgustu. "Za nekoliko meseci biće izbori.

Da li će biti za tri ili za četiri, to je već drugo pitanje, tehničko pitanje. Sačekaćemo da se ovaj najbogatiji deo Srbije vrati iz Španije, Portugalije i svih ostalih destinacija, i da uživaju tokom leta. Neće biti ni u julu ni u avgustu izbori, to je sigurno. A, da li će biti raspisani, to je druga stvar, ali neće biti u julu i avgustu", rekao je Vučić. Vaše mišljenje nam je važno - ostavite komentar, nije potrebna registracija! BONUS VIDEO: