Prvo oglašavanje Jelisavete Orašanin nakon priča o Pavlu Mensuru: Jednim potezom pokazala šta joj je na 1. mestu

Mondo pre 2 sata  |  Ana Živančević
Prvo oglašavanje Jelisavete Orašanin nakon priča o Pavlu Mensuru: Jednim potezom pokazala šta joj je na 1. mestu

Nakon što su medije preplavile priče o njenom navodnom odnosu sa mlađim kolegom Pavlom Mensurom, Jelisaveta Orašanin rešila je da prekine ćutnju.

Iako je odlučila da ne komentariše detalje iz privatnog života, glumica se oglasila na Instagramu i jasno stavila do znanja na šta je trenutno fokusirana. Ona je sa pratiocima podelila najavu za predstojeću predstavu i tako pokazala da je trenutno potpuno posvećena poslu, karijeri i susretu sa publikom. Podsetimo, svetlost dana ponovo ugledala jedna zaboravljena fotografija nastala pre tri godine na kojoj se nalaze Jelisaveta i Pavle Mensur. Naime, Jelisaveta je
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