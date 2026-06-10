Sve o Srbiji na Svetskom prvenstvu: "Orlove" čekaju dve velesile na putu do nokaut faze

Mondo pre 2 sata  |  Nikola Lalović
Sve o Srbiji na Svetskom prvenstvu: "Orlove" čekaju dve velesile na putu do nokaut faze

Rukometna reprezentacija Srbije dobila je rival na Svetskom prvenstvu 2027. godine i upala je ponovo u grupu sa Nemačkom.

Naš tim je u grupi A u Minhenu i igraće duele sa domaćinom, ali i sa Tunisom i Urugvajem od 13. do 17. januara. A onda se nadamo da ćemo gledati "orlove" i u drugoj fazi. "Nemačka kao sudbina, očigledno ne možemo da je izbegnemo. Pobedili smo ih jednom i znamo da je veoma teško da to uradimo dva puta, pogotovo na dva uzastopna šampionata. Ali videli smo da možemo, da umemo i da nisu nepobedivi. Pripremićemo se za tu utakmicu kao i za svaku drugu. To što su oni
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

"Orlovi" na Nemce: Rukometaši na žrebu u Minhenu saznali rivale na 30. Svetskom prvenstvu u Nemačkoj

"Orlovi" na Nemce: Rukometaši na žrebu u Minhenu saznali rivale na 30. Svetskom prvenstvu u Nemačkoj

Večernje novosti pre 17 minuta
Nemačka kao sudbina, ne možemo da je izbegnemo! Selektor „orlova“ o žrebu za SP: Teško je pobediti dva puta

Nemačka kao sudbina, ne možemo da je izbegnemo! Selektor „orlova“ o žrebu za SP: Teško je pobediti dva puta

Dnevnik pre 1 sat
Selektor Raul o žrebu na SP: "Nemačka kao sudbina"

Selektor Raul o žrebu na SP: "Nemačka kao sudbina"

Sportske.net pre 1 sat
Gonzales posle žreba: Spremni smo na sve, verujem u plasman u drugu fazu

Gonzales posle žreba: Spremni smo na sve, verujem u plasman u drugu fazu

RTS pre 3 sata
Srbija saznala rivale na Svetskom prvenstvu!

Srbija saznala rivale na Svetskom prvenstvu!

B92 pre 3 sata
Gonzales prokomentarisao žreb za SP: "Spremni smo na sve izazove, idemo korak po korak"

Gonzales prokomentarisao žreb za SP: "Spremni smo na sve izazove, idemo korak po korak"

B92 pre 2 sata
Rukometaši Srbije saznali protivnike na Svetskom prvenstvu

Rukometaši Srbije saznali protivnike na Svetskom prvenstvu

Insajder pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometSvetsko prvenstvoTunisMinhenNemačkaUrugvaj

Sport, najnovije vesti »

Penjaroja: Pokazali smo pravi mentalitet, ovo je primer koji treba slediti

Penjaroja: Pokazali smo pravi mentalitet, ovo je primer koji treba slediti

Danas pre 37 minuta
Alimpijevićev Bešiktaš preokrenuo u polufinalu i obezbedio borbu za trofej prvaka Turske

Alimpijevićev Bešiktaš preokrenuo u polufinalu i obezbedio borbu za trofej prvaka Turske

Danas pre 1 sat
Krunić i Danilina u četvrtfinalu Kvinsa

Krunić i Danilina u četvrtfinalu Kvinsa

Danas pre 1 sat
Dubai je nadigran u Beogradu: Partizan produžio finalnu seriju

Dubai je nadigran u Beogradu: Partizan produžio finalnu seriju

Danas pre 2 sata
Dubai je nadigran u Beogradu: Partizan produžio finalnu seriju

Dubai je nadigran u Beogradu: Partizan produžio finalnu seriju

Danas pre 2 sata