Sve o Srbiji na Svetskom prvenstvu: "Orlove" čekaju dve velesile na putu do nokaut faze

Rukometna reprezentacija Srbije dobila je rival na Svetskom prvenstvu 2027. godine i upala je ponovo u grupu sa Nemačkom.

Naš tim je u grupi A u Minhenu i igraće duele sa domaćinom, ali i sa Tunisom i Urugvajem od 13. do 17. januara. A onda se nadamo da ćemo gledati "orlove" i u drugoj fazi. "Nemačka kao sudbina, očigledno ne možemo da je izbegnemo. Pobedili smo ih jednom i znamo da je veoma teško da to uradimo dva puta, pogotovo na dva uzastopna šampionata. Ali videli smo da možemo, da umemo i da nisu nepobedivi. Pripremićemo se za tu utakmicu kao i za svaku drugu. To što su oni