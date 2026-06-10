"Tako je bilo večeras, ne znači da će u petak": Đoan Penjaroja zna kako do majstorice

Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio je na konferenciji za medije posle pobede protiv Dubaija u trećoj utakmici finalne serije ABA lige.

Španski stručnjak je zadovoljan kako je njegova ekipa odigrala na obe strane terena, ali je istakao da moraju da odigraju na istom nivou i za dva dana. "Mislim da smo zaslužili da večeras pobedimo. Mnogo bolje igramo kod kuće u ovakvoj atmosferi i sa ovakvim navijačima. Različita utakmica u odnosu na one dve tamo. Mi smo kontrolisali defanzivno, ritam igre u tranziciji, veoma je važno da budemo konstantni u igri, pogotovo mentalno. Srećan sam jer smo odigrali