"Tako je bilo večeras, ne znači da će u petak": Đoan Penjaroja zna kako do majstorice

Mondo pre 1 sat  |  Jelena Bijeljić
"Tako je bilo večeras, ne znači da će u petak": Đoan Penjaroja zna kako do majstorice

Trener Partizana Đoan Penjaroja govorio je na konferenciji za medije posle pobede protiv Dubaija u trećoj utakmici finalne serije ABA lige.

Španski stručnjak je zadovoljan kako je njegova ekipa odigrala na obe strane terena, ali je istakao da moraju da odigraju na istom nivou i za dva dana. "Mislim da smo zaslužili da večeras pobedimo. Mnogo bolje igramo kod kuće u ovakvoj atmosferi i sa ovakvim navijačima. Različita utakmica u odnosu na one dve tamo. Mi smo kontrolisali defanzivno, ritam igre u tranziciji, veoma je važno da budemo konstantni u igri, pogotovo mentalno. Srećan sam jer smo odigrali
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