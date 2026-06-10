Tužilac Stefanović traži maksimalne kazne za Kecmanoviće: "Nema opravdanja za roditelje dečaka ubice"

Mondo pre 32 minuta  |  Marina Letić,
Tužilac Stefanović traži maksimalne kazne za Kecmanoviće: "Nema opravdanja za roditelje dečaka ubice"
Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović zatražio je danas od veća Višeg suda u Beogradu da na maksimalne zatvorske kazne osudi Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje maloletnog ubice koji je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja škole, i ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije. U završnoj reči na suđenju pred Višim sudom u Beogradu Stefanović je, kako se saznaje,
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