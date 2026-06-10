"Uživam u driblinzima i dolazim da pobeđujem": Ovo je Loizos Loizu, novi ofanzivac Crvene zvezde

Crvena zvezda aktivno radi na jačanju igračkog kadra za novu sezonu, a drugo pojačanje kluba je kiparski ofanzivac Loizos Loizu (22).

Talentovani fudbaler dolazi iz Hapoel Tel Aviva, a u beogradu se očekuje da napravi iskorak i dokaže se na međunarodnoj sceni - nakon što je srpski klub aktivirao klauzulu u vrednosti od 3.000.000 evra. Odmah nakon što je predstavljen kao novi fudbaler Crvene zvezde, Loizu je dao kratak intervju za zvanični sajt kluba. najavio je šta navijači mogu da očekuju od njega, odnosno šta on očekuje od perioda koji će provesti u Zvezdi. "Veoma sam srećan što sam potpisao za