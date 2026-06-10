Uživo, Partizan - Dubai: Biti ili ne biti za crno-bele

Košarkaši Partizana dočekuju Dubai u trećoj utakmici finalne serije ABA lige u Beogradskoj areni od 19 časova.

Crno-beli gube sa 2:0 i imaće šansu da smanje zaostatak pred domaćim navijačima. Nikada u istoriji regionalnog takmičenja nije došlo do preokreta posle 2:0, a da li je Partizan kadar za ovaj podvig, dobićemo odgovor već večeras. Ako crno-beli žele do prve pobede i da izbegnu popularnu "metlu", moraće da izađu na teren sa znatno boljom energijom i planom. Za sada je utisak da su sezonu završili kada su izbacili Crvenu zvezdu u polufinalu... Radanov je stigao u Arenu