AMSS: Pogodni uslovi za vožnju, zadržavanja na granici za teretna vozila i do četiri sata

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
AMSS: Pogodni uslovi za vožnju, zadržavanja na granici za teretna vozila i do četiri sata

Saobraćaj u Srbiji odvija se uz pogodne uslove za vožnju, dok zadržavanja na graničnim prelazima ima za kamione i šlepere, saopštio je jutros Auto-moto Savez Srbije (AMSS).

Vozačima se savetuje dodatni oprez na deonicama gde dođe do nagle promene vremenskih uslova i smanjene vidljivosti. Zadržavanja nema na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za kamione i šlepere. Teretna vozila na prelazima Batrovci, Šid i Horgoš na izlazu iz zemlje čekaju po četiri sata, dok na prelazima Bezdan, Kelebina i Gradina čekaju po dva sata, navodi se u saopštenju AMSS-a.
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