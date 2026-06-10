Inspektor u penziji: Ako padne i drugi deo krivične prijave, da li će da vrate Milića na mesto načelnika?

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Inspektor u penziji: Ako padne i drugi deo krivične prijave, da li će da vrate Milića na mesto načelnika?

VJT u Beogradu odbacilo je deo krivične prijave protiv bivšeg načelnika PU za Grad Beograd Veselina Milića koji se odnosi na krivično delo "Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela".

Kako navodi u saopštenju, ne postoje dokazi da je bio u restoranu "27" na Senjaku u trenutku ubistva Aleksandra Nešovića. Inspektor u penziji Predrag Simonović kaže da mu je to "očekivano". "Posle puštanja trojice policajaca, ovo je logičan potez, da nema dokaza. Nisam nikad video onakvo saopštenje, onako opsežno, gde tužilaštvo u jednom trenutku i negoduje na 'zlonamerne komentare u vezi sa tim'", kaže on. Kao neko ko gleda sa strane, a ko je bio u sistemu,
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Istraga tužilaštva: Veselin Milić u vreme ubistva nije bio u restoranu na Senjaku

Istraga tužilaštva: Veselin Milić u vreme ubistva nije bio u restoranu na Senjaku

Vreme pre 30 minuta
Tužilaštvo: Nema dokaza da je Veselin Milić pomagao izvršiocu krivičnog dela

Tužilaštvo: Nema dokaza da je Veselin Milić pomagao izvršiocu krivičnog dela

BBC News pre 2 sata
VJT odbacilo deo prijave protiv Veselina Milića, studenti Pravnog u Nišu odluku nazvali skandaloznom

VJT odbacilo deo prijave protiv Veselina Milića, studenti Pravnog u Nišu odluku nazvali skandaloznom

Naissus info pre 2 sata
Tužilaštvo objavilo kompletnu analizu dokaza o odbacivanju dela krivične prijave protiv Milića

Tužilaštvo objavilo kompletnu analizu dokaza o odbacivanju dela krivične prijave protiv Milića

NIN pre 2 sata
Tužilaštvo objavilo kompletnu analizu dokaza o odbacivanju dela krivične prijave protiv Milića

Tužilaštvo objavilo kompletnu analizu dokaza o odbacivanju dela krivične prijave protiv Milića

Sputnik pre 3 sata
Tužilaštvo objavilo kompletnu analizu dokaza: Objašnjava zašto je odbačena prijava protiv Veselina Milića

Tužilaštvo objavilo kompletnu analizu dokaza: Objašnjava zašto je odbačena prijava protiv Veselina Milića

Radio 021 pre 3 sata
VJT. nema dokaza da je Veselin Milić pomogao ubicama u restoranu „27”

VJT. nema dokaza da je Veselin Milić pomogao ubicama u restoranu „27”

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Uredničke promene na RTS

Uredničke promene na RTS

Cenzolovka pre 0 minuta
Milošević (SSP): Vlast u Srbiji nastavlja raspodaju državne imovine

Milošević (SSP): Vlast u Srbiji nastavlja raspodaju državne imovine

Beta pre 1 minut
U Kraljevu Dan žalosti zbog smrti srpskog vojnika u Libanu

U Kraljevu Dan žalosti zbog smrti srpskog vojnika u Libanu

RTV pre 1 minut
Holandski ministar traži zabranu "dečjih influensera"

Holandski ministar traži zabranu "dečjih influensera"

Radio 021 pre 1 minut
Kurir prekršio Kodeks novinara u seriji tekstova protiv BCBP i organizacija civilnog društva

Kurir prekršio Kodeks novinara u seriji tekstova protiv BCBP i organizacija civilnog društva

Cenzolovka pre 15 minuta