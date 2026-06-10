Inspektor u penziji: Ako padne i drugi deo krivične prijave, da li će da vrate Milića na mesto načelnika?

VJT u Beogradu odbacilo je deo krivične prijave protiv bivšeg načelnika PU za Grad Beograd Veselina Milića koji se odnosi na krivično delo "Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela".

Kako navodi u saopštenju, ne postoje dokazi da je bio u restoranu "27" na Senjaku u trenutku ubistva Aleksandra Nešovića. Inspektor u penziji Predrag Simonović kaže da mu je to "očekivano". "Posle puštanja trojice policajaca, ovo je logičan potez, da nema dokaza. Nisam nikad video onakvo saopštenje, onako opsežno, gde tužilaštvo u jednom trenutku i negoduje na 'zlonamerne komentare u vezi sa tim'", kaže on. Kao neko ko gleda sa strane, a ko je bio u sistemu,