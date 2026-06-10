Posle tropskih temperatura sledi osveženje, moguće i nepogode: Kakvo nas vreme očekuje do kraja sedmice

N1 Info pre 16 minuta  |  Sara Botić
Posle tropskih temperatura sledi osveženje, moguće i nepogode: Kakvo nas vreme očekuje do kraja sedmice

Danas nakon tropskih temperatura, sledi osveženje, padavine i mougće nepogode.

Vazdušni pritisak će tokom dana postepeno opadati, što je uvod u dolazak hladnog fronta iz srednje Evrope. Front će tokom noći između srede i četvrtka doneti osetno osveženje, više oblaka, kišu i lokalne nepogode. Sreda će biti promenljivo oblačna, sparna i veoma topla. Tokom dana očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, a na planinama jugozapadne Srbije postoji uslov i za pojavu grada. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34.
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