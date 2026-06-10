RHMZ izdao upozorenje: Grmljavina praćena gradom danas i sutra u Srbiji

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na grmljavinske nepogode koje se danas posle podne i sutra očekuju na području Srbije, dok će jutro biti toplo i sunčano.

Grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se danas popodne uglavnom u brdsko-planinskim predelima, kao lokalna pojava. U toku noći između srede i četvrtka nepogode se u Vojvodini i donjem Podrinju očekuju u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske. Grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se sutra tokom dana i u centralnoj i južnoj Srbiji. Za konkretne lokacije RHMZ će izdavati hitna