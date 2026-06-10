Srđan Milivojević: Vreme više ne radi za Vučića, referendumsku atmosferu treba da pretvorimo u pobedu

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Srđan Milivojević: Vreme više ne radi za Vučića, referendumsku atmosferu treba da pretvorimo u pobedu
Srđan Milivojević, predsednik Demokratske stranke, veruje da je studentski pokret uspeo da artikuliše nezadovoljstvo građana, zbog čega "referendumsku atmosferu može pretvoriti u pobedu", između ostalog jer ni vreme više "ne radi za predsednika Vučića". "Demokratska stranka je nastala na evropskim principima i na ideji da Srbija postane deo Evropske unije. Nikada nismo preispitivali tu odluku, ali nema evropske Srbije bez slobodne Srbije. Studentski pokret je
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