(VIDEO) Kuće zapaljene u Belfastu tokom noći nasilja, poslanik tvrdi da su ljudi bili meta zbog boje kože

Kuće, automobili i autobus zapaljeni su sinoć u Belfastu, u Severnoj Irskoj, tokom noći nasilja koja je usledila nakon napada nožem u ponedeljak.

Pastor iz severnog Belfasta kaže da su meta bili domovi crnaca, dok je jedan poslanik za BBC izjavio da je reč o „pogromu zasnovanom na rasnoj pripadnosti“. U jednoj ulici, stotine maskiranih muškaraca koji su nosili flaše i cigle palili su kontejnere i uzvikivali „stranci napolje“, prenosi BBC. Prva ministarka Severne Irske, Mišel O’Nil, izjavila je da su „grupe maskiranih muškaraca“ „izbacivale porodice iz njihovih domova paleći ih“. U okrugu Antrim, jedna