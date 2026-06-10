(VIDEO) Kuće zapaljene u Belfastu tokom noći nasilja, poslanik tvrdi da su ljudi bili meta zbog boje kože

N1 Info pre 25 minuta  |  BBC N1 Beograd
(VIDEO) Kuće zapaljene u Belfastu tokom noći nasilja, poslanik tvrdi da su ljudi bili meta zbog boje kože

Kuće, automobili i autobus zapaljeni su sinoć u Belfastu, u Severnoj Irskoj, tokom noći nasilja koja je usledila nakon napada nožem u ponedeljak.

Pastor iz severnog Belfasta kaže da su meta bili domovi crnaca, dok je jedan poslanik za BBC izjavio da je reč o „pogromu zasnovanom na rasnoj pripadnosti“. U jednoj ulici, stotine maskiranih muškaraca koji su nosili flaše i cigle palili su kontejnere i uzvikivali „stranci napolje“, prenosi BBC. Prva ministarka Severne Irske, Mišel O’Nil, izjavila je da su „grupe maskiranih muškaraca“ „izbacivale porodice iz njihovih domova paleći ih“. U okrugu Antrim, jedna
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Neredi u Belfastu posle napada nožem: Zapaljene kuće, automobili i autobus

Neredi u Belfastu posle napada nožem: Zapaljene kuće, automobili i autobus

BBC News pre 1 sat
Neredi u Belfastu posle napada nožem: Zapaljene kuće, automobili i autobus

Neredi u Belfastu posle napada nožem: Zapaljene kuće, automobili i autobus

NIN pre 1 sat
Neredi u Belfastu posle napada nožem: Zapaljene kuće, automobili i autobus

Neredi u Belfastu posle napada nožem: Zapaljene kuće, automobili i autobus

Danas pre 1 sat
Neredi u Belfastu posle napada nožem: Zapaljene kuće, automobili i autobus

Neredi u Belfastu posle napada nožem: Zapaljene kuće, automobili i autobus

Radio 021 pre 1 sat
Neredi u Belfastu posle napada nožem: Zapaljene kuće, automobili i autobus

Neredi u Belfastu posle napada nožem: Zapaljene kuće, automobili i autobus

Južne vesti pre 1 sat
Pred sud izlazi Sudanac zbog kojeg gori Belfast! Jutro kao posle apokalipse u prestonici Severne Irske, neredi izbili nakon…

Pred sud izlazi Sudanac zbog kojeg gori Belfast! Jutro kao posle apokalipse u prestonici Severne Irske, neredi izbili nakon pokušaja odsecanja glave Britancu

Kurir pre 1 sat
Sudanac pokušao čovjeku odsjeći glavu, u Belfastu izbili neredi

Sudanac pokušao čovjeku odsjeći glavu, u Belfastu izbili neredi

SEEbiz pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BBC

Svet, najnovije vesti »

Centralna komanda SAD: Precizan odgovor na pad apača; Iran uzvratio po ciljevima u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu

Centralna komanda SAD: Precizan odgovor na pad apača; Iran uzvratio po ciljevima u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu

RTS pre 1 minut
Ovu raketu Rusi "nisu videli": Snimljen udar "Flaminga" 1.000 km unutar Rusije! Spržena fabrika za proizvodnju komponenti za…

Ovu raketu Rusi "nisu videli": Snimljen udar "Flaminga" 1.000 km unutar Rusije! Spržena fabrika za proizvodnju komponenti za "Iskandere" i "Šahide" (video)

Kurir pre 1 minut
Moskva upozorava posle obaranja „apača“: Ovo je signal da treba da se okonča sukob sa Iranom

Moskva upozorava posle obaranja „apača“: Ovo je signal da treba da se okonča sukob sa Iranom

Večernje novosti pre 1 minut
Institut za ekonomska istraživanja: Nemačka bi pobedom na Mundijalu mogla da podstakne privredni rast

Institut za ekonomska istraživanja: Nemačka bi pobedom na Mundijalu mogla da podstakne privredni rast

Insajder pre 30 minuta
NASA imenovala astronaute za narednu misiju Artemis III

NASA imenovala astronaute za narednu misiju Artemis III

Insajder pre 5 minuta