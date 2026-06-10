Završne reči tužioca na suđenju za Ribnikar: Za oca K.K. nema olakšavajućih okolnosti, majka bez empatije

N1 Info pre 10 minuta  |  N1 Beograd
Završne reči tužioca na suđenju za Ribnikar: Za oca K.K. nema olakšavajućih okolnosti, majka bez empatije

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović rekao je u završnim rečima na suđenju roditeljima K.K, koji je počinio masovno ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar", da za oca Vladmira Kecmanovića nema olakšavajućih okolnosti, a da majka tokom suđenja nije pokazala empatiju prema žrtvama.

Iznošenje završnih reči danas je bilo otvoreno za javnost. Tužilac je u završnim rečima rekao da VJT ostaje pri optužnici i za Vladimira Kecmanovića traži kaznu od 14 godina i 11 meseci zatvora, a za majku tri godine zatvora. Otac se tereti za krivična dela teško delo ugrožavanje sigurnosti i zanemarivanje sopstvenog deteta, dok se majci na teret stavlja zanemarivanje deteta. Stefanović je rekao da oružje, koje je posedovao otac a koje je iskorišćeno za zločin,
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