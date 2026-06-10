Mercov plan za proširenje EU: Novi put za Ukrajinu, nova pitanja za Zapadni Balkan

Nemački kancelar Fridrih Merc, svojim predlogom o proširenju EU daje novi podsticaj raspravi, ali planirani koraci za integraciju Ukrajine, Moldavije i Zapadnog Balkana pokreću suštinska pitanja u vezi sa sprovođenjem i jednakim tretmanom zemalja kandidata, ocenile su analitičarke Marina Vulović i Valeska Eš.U analizi objavljenoj na sajtu Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i bezbednost (SWP) navodi se da je Mercov predlog liderima EU pridruženo članstvo za