Mercov plan za proširenje EU: Novi put za Ukrajinu, nova pitanja za Zapadni Balkan

Nedeljnik pre 4 sati
Mercov plan za proširenje EU: Novi put za Ukrajinu, nova pitanja za Zapadni Balkan
Nemački kancelar Fridrih Merc, svojim predlogom o proširenju EU daje novi podsticaj raspravi, ali planirani koraci za integraciju Ukrajine, Moldavije i Zapadnog Balkana pokreću suštinska pitanja u vezi sa sprovođenjem i jednakim tretmanom zemalja kandidata, ocenile su analitičarke Marina Vulović i Valeska Eš.U analizi objavljenoj na sajtu Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i bezbednost (SWP) navodi se da je Mercov predlog liderima EU pridruženo članstvo za
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