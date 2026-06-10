Presuda Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku 1991. postala pravosnažna

Nedeljnik pre 19 minuta
Presuda Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku 1991. postala pravosnažna

Visoki krivični sud Hrvatske je danas saopštio potvrdio prvostepenu presudu kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnog zločina nad osječkim Srbima 1991.

U tim slučajevima poznatim kao „Garaža“ i „Selotejp“ troje suoptuženih je dobilo kazne od tri i četiri godine zatvora. Time je postala pravosnažna presuda Županijskog suda u Zagrebu iz oktobra 2023. protiv Glavaša i još tri osobe za zločine nad civilnim stanovništvom. Uz Glavaša su osuđeni Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovednica voda posebne jedinice za diverzantsko-izviđačke namene Operativne zone Osijek, kao i pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Za zločin nad Srbima u Osijeku konačno osuđen Branimir Glavaš; Dobio sedam godina zatvora

Za zločin nad Srbima u Osijeku konačno osuđen Branimir Glavaš; Dobio sedam godina zatvora

B92 pre 9 minuta
Ratni zločinac Glavaš se oglasio nakon što je osuđen na 7 godina robije: spominjao stepenice i sudove

Ratni zločinac Glavaš se oglasio nakon što je osuđen na 7 godina robije: spominjao stepenice i sudove

Telegraf pre 9 minuta
Potvrđena presuda Branimiru Glavašu za ratne zločine nad Srbima u Osijeku: Pravosnažno osuđen na sedam godina zatvora

Potvrđena presuda Branimiru Glavašu za ratne zločine nad Srbima u Osijeku: Pravosnažno osuđen na sedam godina zatvora

Newsmax Balkans pre 34 minuta
Viši krivični sud Hrvatske: Potvrđena pravosnažna presuda Glavašu

Viši krivični sud Hrvatske: Potvrđena pravosnažna presuda Glavašu

Danas pre 1 sat
Pravosnažna presuda Branimiru Glavašu: Sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima

Pravosnažna presuda Branimiru Glavašu: Sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima

NIN pre 2 sata
Sud u Hrvatskoj potvrdio: Glavašu sedam godina zatvora za zločin nad Srbima u Osijeku

Sud u Hrvatskoj potvrdio: Glavašu sedam godina zatvora za zločin nad Srbima u Osijeku

N1 Info pre 2 sata
Branimir Glavaš pravosnažno osuđen na sedam godina zatvora

Branimir Glavaš pravosnažno osuđen na sedam godina zatvora

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaDinaZagrebBranimir Glavaš

Svet, najnovije vesti »

(Foto) Ovo je ubica iz Barselone: Upucao u glavu muškarca ispred policije, sumnja se da je žrtva sa Balkana!

(Foto) Ovo je ubica iz Barselone: Upucao u glavu muškarca ispred policije, sumnja se da je žrtva sa Balkana!

Blic pre 9 minuta
Merc: Francusko-nemački projekat razmene podataka za PVO biće predstavljen do jula

Merc: Francusko-nemački projekat razmene podataka za PVO biće predstavljen do jula

Blic pre 4 minuta
Dva miliona barela nafte na putu za Evropu! Prvi tanker iz Persijskog zaliva od marta, evo kog datuma stiže i gde

Dva miliona barela nafte na putu za Evropu! Prvi tanker iz Persijskog zaliva od marta, evo kog datuma stiže i gde

Blic pre 4 minuta
Merc: Francusko-nemački projekat razmene podataka za PVO biće predstavljen do jula

Merc: Francusko-nemački projekat razmene podataka za PVO biće predstavljen do jula

NIN pre 4 minuta
Moskva: Napadnuto više ruskih gradova i regiona; Kijev: Pogodili smo ruski tanker u Crnom moru

Moskva: Napadnuto više ruskih gradova i regiona; Kijev: Pogodili smo ruski tanker u Crnom moru

RTS pre 9 minuta