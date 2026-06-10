Presuda Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku 1991. postala pravosnažna

Visoki krivični sud Hrvatske je danas saopštio potvrdio prvostepenu presudu kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnog zločina nad osječkim Srbima 1991.

U tim slučajevima poznatim kao „Garaža“ i „Selotejp“ troje suoptuženih je dobilo kazne od tri i četiri godine zatvora. Time je postala pravosnažna presuda Županijskog suda u Zagrebu iz oktobra 2023. protiv Glavaša i još tri osobe za zločine nad civilnim stanovništvom. Uz Glavaša su osuđeni Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovednica voda posebne jedinice za diverzantsko-izviđačke namene Operativne zone Osijek, kao i pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić