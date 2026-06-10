Presuda Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku 1991. postala pravosnažna
Nedeljnik pre 19 minuta
Visoki krivični sud Hrvatske je danas saopštio potvrdio prvostepenu presudu kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnog zločina nad osječkim Srbima 1991.
U tim slučajevima poznatim kao „Garaža“ i „Selotejp“ troje suoptuženih je dobilo kazne od tri i četiri godine zatvora. Time je postala pravosnažna presuda Županijskog suda u Zagrebu iz oktobra 2023. protiv Glavaša i još tri osobe za zločine nad civilnim stanovništvom. Uz Glavaša su osuđeni Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovednica voda posebne jedinice za diverzantsko-izviđačke namene Operativne zone Osijek, kao i pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić