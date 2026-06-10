Tepić (SSP): VD Direktora Zavoda Goran Vasić promenio iskaz u slučaju Generalštab

Nedeljnik pre 2 sata
Tepić (SSP): VD Direktora Zavoda Goran Vasić promenio iskaz u slučaju Generalštab
Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić tvrdi da je vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić promenio iskaz i negirao da je priznao dela, koja mu se stavljaju na teret u slučaju „Generalštab“. „Nije im dovoljno što su muljali sa celim ‘projektom’, ni što su u to uvukli ceo lanac podređenih, ni što su izmišljali ‘Milenkov zakon’ da bi spasili Selakovića, Malog, Vesića, Vučevića i Vučića, niti što je
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