Tepić (SSP): VD Direktora Zavoda Goran Vasić promenio iskaz u slučaju Generalštab

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić tvrdi da je vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić promenio iskaz i negirao da je priznao dela, koja mu se stavljaju na teret u slučaju „Generalštab“. „Nije im dovoljno što su muljali sa celim ‘projektom’, ni što su u to uvukli ceo lanac podređenih, ni što su izmišljali ‘Milenkov zakon’ da bi spasili Selakovića, Malog, Vesića, Vučevića i Vučića, niti što je