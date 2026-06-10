Tramp zapretio Iranu da će platiti cenu zbog odugovlačenja dogovora o kraju rata

Nedeljnik pre 1 sat
Tramp zapretio Iranu da će platiti cenu zbog odugovlačenja dogovora o kraju rata

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da Iran uzima suviše vremena da ispregovara sporazum o okončanju rata i da će sada morati „da plati cenu“, dok je Teheran rekao da će preispitati diplomatske obaveze prema Vašingtonu posle noćašnjih uzajamnih udara između dve strane.

SAD su pokrenule nove vazdušne udare jutros na Iran, a Iran je zatim izveo napade raketama i dronovima na američke baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Predsednik SAD Donald Trap rekao je da će biti još udara posle iranskih uzvratnih napada na zemlje u regionu. Eskalacija napada preti da poremeti napore oko okončanja rata, a Tramp je upozrio Teheran da će platiti cenu za odugovlačenje sa mirovnim pregovorima. Ovo je drugi put ove nedelje da su uzajamni udari stavili
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