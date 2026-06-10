U Kraljevu sahranjen srpski vojnik koji je stradao u mirovnoj misiji u Libanu

Stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je stradao u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu, sahranjen je danas uz vojne počasti u naselju Kovači u Kraljevu.

Prethodno je u kasarni „Ribnica“ u Kraljevu, održana komemoracija na kojoj su kolege iz jedinice odale počast stradalom Jovanoviću. „U znak sećanja na starijeg i kao izraz zahvalnosti otadžbine za njegovu požrtvovanu službu i doprinos izvršavanju zadataka Vojske Srbije, komandant Druge brigade kopnene vojske brigadni general Nebojša Nedeljković predao je zastavu Srbije njegovom ocu Milošu Jovanoviću“, piše u saopštenju Ministarstva odbrane. Supruzi stradalog