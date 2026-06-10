Argentina savladala Island, Mesi golom najavio Mundijal 2026

Newsmax Balkans pre 2 sata
Argentina savladala Island, Mesi golom najavio Mundijal 2026

Fudbaleri Argentine savladali su Island rezultatom 3:0 u poslednjoj pripremnoj utakmici za Mundijal.

Za aktuelne šampione poslednjih 20 minuta odigrao je i Lionel Mesi i pokazao da je spreman. Jedino je nedostajao prvi golman Emilijano Martinez, ali i on će biti spreman za Mundijal 2026. Mesi je postigao i gol, u 72. minutu iz penala, a pogađali su još Valentin Barko u osmom i Tijago Almada u 87. minutu. Argentina će na Svetskom prvenstvu igrati u grupi J protiv Alžira, Austrije i Jordana.
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