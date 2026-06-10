Ministarstvo: Školski kalendar za 2026/2027. godinu predviđa mogućnost posete izložbi Expo, ali odluku donose škole
Newsmax Balkans pre 28 minuta
Ministarstvo prosvete saopštilo je da organizovane posete učenika izložbi EXPO ne predstavljaju deo obaveznih školskih aktivnosti, već da se odluka o eventualnom učešću u ovakvim programima donosi na nivou svake škole pojedinačno, u skladu sa interesovanjem učenika, nastavnika i roditelja.
Školski kalendar za 2026/2027. godinu predviđa mogućnost studijske posete izložbi EXPO 2027 - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja U saopštenju se ističe da, kao i u slučaju svih drugih fakultativnih ekskurzija, izleta i vannastavnih aktivnosti, maloletni učenici mogu učestvovati isključivo uz prethodnu saglasnost roditelja, odnosno zakonskih staratelja i da se na taj način poštuje pravo porodica da samostalno odluče o učešću dece u aktivnostima koje