Ministarstvo: Školski kalendar za 2026/2027. godinu predviđa mogućnost posete izložbi Expo, ali odluku donose škole

Newsmax Balkans pre 28 minuta
Ministarstvo: Školski kalendar za 2026/2027. godinu predviđa mogućnost posete izložbi Expo, ali odluku donose škole

Ministarstvo prosvete saopštilo je da organizovane posete učenika izložbi EXPO ne predstavljaju deo obaveznih školskih aktivnosti, već da se odluka o eventualnom učešću u ovakvim programima donosi na nivou svake škole pojedinačno, u skladu sa interesovanjem učenika, nastavnika i roditelja.

Školski kalendar za 2026/2027. godinu predviđa mogućnost studijske posete izložbi EXPO 2027 - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja U saopštenju se ističe da, kao i u slučaju svih drugih fakultativnih ekskurzija, izleta i vannastavnih aktivnosti, maloletni učenici mogu učestvovati isključivo uz prethodnu saglasnost roditelja, odnosno zakonskih staratelja i da se na taj način poštuje pravo porodica da samostalno odluče o učešću dece u aktivnostima koje
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