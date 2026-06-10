"Nema spasilaca, ni Hitne": Ada Ciganlija otvara sezonu 20. juna, do tada građani da se ne kupaju u Savskom jezeru

Početak kupališne sezone na Adi Ciganliji planiran je za 20. jun, a do tada na kupalištu ne dežuraju spasilačke službe, kao ni Hitna pomoć, pa iz Javnog preduzeća "Ada Ciganlija" apeluju na sve posetioce da ne ulaze u Savsko jezero do početka kupališne sezone.

Kako je za Tanjug rekla Maja Pavlović iz JP "Ada Ciganlija", zvaničan početak kupališne sezone planiran je za 20. jun kada bi temperatura vode trebalo da dostigne 22 stepena, što je i potrebno za bezbedno kupanje. Ona je naglasila da do tada na kupalištu ne dežuraju spasilačke službe, kao ni Hitna pomoć. "Stoga, apelujemo na sve posetioce da ne ulaze u Savsko jezero do početka kupališne sezone, kao i da poštuju pravila ponašanja na samom kupalištu, kada sezona