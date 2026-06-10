Sahranjen srpski mirovnjak koji je poginuo u Libanu: "Vojska izgubila uzornog i predanog profesionalca"

Newsmax Balkans pre 1 sat
Sahranjen srpski mirovnjak koji je poginuo u Libanu: "Vojska izgubila uzornog i predanog profesionalca"

Stariji vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović (36), koji je preminuo od posledica ranjavanja u napadu na bazu Ujedinjenih nacija na jugu Libana, uz najviše vojne počasti sahranjen je u Kraljevu, u kom je proglašen Dan žalosti.

Sahrani na groblju u naselju Kovači prisustvovali su najviši predstavnici Vojske Srbije, ministar odbran Bratislav Gašić i zamenik načelnika Generalštaba general-potpukovnik Tiosav Janković, prenosi RTS. Prethodno je u kasarni "Ribnica" održan komemorativni skup. Od stradalog podoficira oprostio se komandant Druge brigade kopnene vojske brigadni general Nebojša Nedeljković koji je istakao da je Vojska Srbije izgubila uzornog i predanog profesionalca. Na teritoriji
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