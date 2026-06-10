Vučić: Na skupu 27. juna ćemo izaći sa imenom liste, izbori za nekoliko meseci

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Vučić: Na skupu 27. juna ćemo izaći sa imenom liste, izbori za nekoliko meseci

Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić najavio je da će na skupu koji će biti održan 27. juna u Beogradu izaći sa imenom liste SNS za predstojeće vanredne parlamentarne izbore, za koje je naveo da će biti održani za nekoliko meseci.

Predsednik Srbije izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsednika Srbije. Na pitanje da li planira da podnese ostavku u naredna tri do četiri meseca, Vučić je za Radio Beograd 1 rekao da će to biti "možda i ranije". "I pri tome neću da kažem narodu da sam skratio mandat, nego ću da kažem podneo sam ostavku", rekao je Vučić dodajući i da to neće biti iznenađenje za bilo koga. Povodom kandidature za
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