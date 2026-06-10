Nastavljeno suđenje u slučaju "Generalštab": Sekretarka Ministarstva kulture odbacila optužbe

U Višem sudu u Beogradu danas se nastavilo suđenje optuženima u slučaju "Generalštab", ministru kulture Nikoli Selakoviću, sekretarki Ministarstva kulture Slavici Jelači, v.d. direktoru Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goranu Vasiću i v.d. direktoru Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandru Ivanoviću.

Ministar kulture Nikola Selaković stigao je nešto pre 10.00 časova u Specijalni sud. Sekretar Ministarstva kulture Srbije Slavica Jelača, optužena u slučaju "Generalštab", iznela je svoju odbranu tvrdeći da "nije kriva ni po jednoj tački optužnog predloga", da "nije bilo zloupotrebe položaja i izlaska van nadležnosti", kao i da je "iznenađena što je postupak uopšte pokrenut". Vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić