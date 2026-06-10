Nastavljeno suđenje u slučaju "Generalštab": Sekretarka Ministarstva kulture odbacila optužbe

NIN pre 1 sat
Nastavljeno suđenje u slučaju "Generalštab": Sekretarka Ministarstva kulture odbacila optužbe

U Višem sudu u Beogradu danas se nastavilo suđenje optuženima u slučaju "Generalštab", ministru kulture Nikoli Selakoviću, sekretarki Ministarstva kulture Slavici Jelači, v.d. direktoru Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goranu Vasiću i v.d. direktoru Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandru Ivanoviću.

Ministar kulture Nikola Selaković stigao je nešto pre 10.00 časova u Specijalni sud. Sekretar Ministarstva kulture Srbije Slavica Jelača, optužena u slučaju "Generalštab", iznela je svoju odbranu tvrdeći da "nije kriva ni po jednoj tački optužnog predloga", da "nije bilo zloupotrebe položaja i izlaska van nadležnosti", kao i da je "iznenađena što je postupak uopšte pokrenut". Vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Slučaj "Generalštab": Sekretarka u Ministarstvu kulture iznela svoju odbranu, Vasić razjasnio da nije priznao izvršenje…

Slučaj "Generalštab": Sekretarka u Ministarstvu kulture iznela svoju odbranu, Vasić razjasnio da nije priznao izvršenje krivičnog dela

RTV pre 47 minuta
Treće ročište za slučaj „Generalštab“: Jelača tvrdi da je trpela pritiske, Vasić nije želeo da odgovara na pitanja

Treće ročište za slučaj „Generalštab“: Jelača tvrdi da je trpela pritiske, Vasić nije želeo da odgovara na pitanja

Nedeljnik pre 1 sat
Ročište u slučaju "Generalštab": Selaković se nije izjašnjavao, odbrana Vasića i Jelače negira krivicu

Ročište u slučaju "Generalštab": Selaković se nije izjašnjavao, odbrana Vasića i Jelače negira krivicu

Euronews pre 1 sat
Nastavljeno suđenje optuženima u slučaju "Generalštab"

Nastavljeno suđenje optuženima u slučaju "Generalštab"

B92 pre 1 sat
Rakić: Nema krivične odgovornosti optuženih u slučaju ''Generalštab''

Rakić: Nema krivične odgovornosti optuženih u slučaju ''Generalštab''

Telegraf pre 51 minuta
Nastavak suđenja za Generalštab: Državna sekretarka se ne seća ključnog sastanka sa Selakovićem, ali se seća sa Nenadićem…

Nastavak suđenja za Generalštab: Državna sekretarka se ne seća ključnog sastanka sa Selakovićem, ali se seća sa Nenadićem

N1 Info pre 2 sata
Nastavljeno suđenje optuženima u slučaju "Generalštab", Jelača negirala krivicu

Nastavljeno suđenje optuženima u slučaju "Generalštab", Jelača negirala krivicu

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Specijalni sudMinistar kultureMinistarstvo kulturezloupotreba službenog položajaNikola SelakovićgeneralstabSuđenje

Politika, najnovije vesti »

Koliko Beograd koštaju ograde po ulicama?

Koliko Beograd koštaju ograde po ulicama?

Mašina pre 1 minut
Krivična prijava o obustavi vozova na dan protesta na Slaviji dostavljena JTOK-u na dalje postupanje

Krivična prijava o obustavi vozova na dan protesta na Slaviji dostavljena JTOK-u na dalje postupanje

Insajder pre 2 minuta
Macut: U svetu geopolitičke neizvesnosti regionalno jedinstvo važnije nego ikada

Macut: U svetu geopolitičke neizvesnosti regionalno jedinstvo važnije nego ikada

RTV pre 1 minut
Izdata dozvola za pripremne radove za izgradnju akvarijuma na beogradskom Ušću

Izdata dozvola za pripremne radove za izgradnju akvarijuma na beogradskom Ušću

Forbes pre 16 minuta
Akvarijum na Ušću: Izdata dozvola za pripremne radove

Akvarijum na Ušću: Izdata dozvola za pripremne radove

Vreme pre 1 minut