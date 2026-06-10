Pravosnažna presuda Branimiru Glavašu: Sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima

Visoki krivični sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine, dok su njegovi saoptuženici također dobili bezuslovne zatvorske kazne.

Potvrđenom presudom uz Glavaša je na četiri godina zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovednica voda posebne jedinice za diverzantsko-izviđačke namene Operativne zone Osjek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po tri godine. Time je postala pravosnažna presuda kojom je četvoro optuženih proglašeno krivima za krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, saopšteno je danas iz Visokog krivičnog suda. Presuda