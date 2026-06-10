Prevoz železnicom od 15. jula skuplji u proseku 10 odsto

Nova ekonomija pre 2 sata
Prevoz železnicom od 15. jula skuplji u proseku 10 odsto

Preduzeće Srbijavoz objavilo je danas da će od 15. jula prevoz u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku biti skuplji 10 odsto.

Na sajtu Srbijavoza objavljena je tabela s novim cenama, kao i relacijama i vrstom vozova. Cene godišnjih karata, rezervacije mesta ostaju bez promene, kao i cene voznih karata za prevoz prtljaga i bicikala. Za putnike koji karte kupuju u pretprodaji do 15. jula će se primenjivati trenutno važeće vozne cene i za odabrana putovanja posle tog datuma. Omogućena je i kupovina voznih karata putem interneta, pa je putnicima omogućena pogodnost da ostvare pet odsto
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