Ministarstvo prosvete reagovalo na optužbe profesora o SPIRI-ju

Nova pre 1 sat
Ministarstvo prosvete reagovalo na optužbe profesora o SPIRI-ju

Nakon što su profesori univerziteta izrazili negodovanje zbog ukidanja računa za međunarodne projekte, koji će se od sada nalaziti u sklopu Ministastva finanasija, što vide kao još jedan vid pritisaka i gušenja autonomije fakulteta, reagovalo je Ministarstvo prosvete, koje je demantovalo navode profesora da na ovaj način onemogućavaju učešće u međunarodnim projektima.

Njihovu reakciju objavljujemo u celosti: "Povodom izjava pojedinih predstavnika akademske zajednice da je uključivanje visokoškolskih ustanova u sistem SPIRI vid pritiska, kao i da je onemogućio visokoškolskim ustanovama iz Srbije da učestvuju u evropskim projektima, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo finansija najoštrije osuđuju ove tendenciozne i paušalne izjave čiji je cilj dezinformisanje i manipulacija i najoštrije ih demantuj u cilju istinitog informisanja
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