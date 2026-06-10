Odloženo pripremno ročište, Sotirovski traži izuzeće svih sudija i promenu mesta suđenja

Nova pre 10 minuta
Odloženo pripremno ročište, Sotirovski traži izuzeće svih sudija i promenu mesta suđenja

Pripremno ročište zakazano za danas u krivičnom postupku koji se vodi protiv okrivljene Dragane Sotirovski odloženo je, saopštila je portparolka Višeg suda u Nišu Kristina Perić.

Prema njenim rečima ročište je odloženo jer je branilac okrivljene podneo predlog predsedniku sudskog veća, sudiji Saši Dujakoviću, zahtev za prenošenje mesne nadležnosti, kao i zahtev za izuzeće predsednika i svih sudija Višeg suda u Nišu, kao i predsednika i svih sudija Apelacionog suda u Nišu, od postupanja u predmetu Višeg suda u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije. „Imajući u vidu da je potrebno odlučiti o podnetom zahtevu i predlogu, pripremno
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