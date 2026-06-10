Tramp objavio bizarne poruke: "Naša blokada je čelični zid, slava Alahu"

Predsednik SAD Donald Tramp nastavio je sa serijom bombastičnih objava na svojoj društvenoj mreži Truth Social, samo nekoliko sati nakon velikih iranskih napada na američke ciljeve na Bliskom istoku.

U najnovijoj poruci Tramp je ocenio da je američka pomorska blokada Irana potpuno uspešna i nazvao je „najuspešnijom blokadom u istoriji pomorskog ratovanja“. „Mejnstrim mediji odbijaju da izveštavaju koliko je efikasna pomorska blokada SAD. Ništa ne prolazi osim onoga što mi dozvolimo. To je čelični zid“, napisao je Tramp. Američki predsednik je zatim ustvrdio da se Iran suočava sa ekonomskim slomom pod pritiskom Vašingtona. „Iran ne posluje ni sa kim, ne može da