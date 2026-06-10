U ilegalnoj štampariji u Beogradu izradili više od 120 diploma i svedočanstava: "Pala" organizovana kriminalna grupa FOTO

Četiri osobe uhapšene su zbog sumnje da su, kao članovi organizovane kriminalne grupe, od oktobra prošle godine u ilegalnoj štampariji u Beogradu izradili više od 120 falsifikovanih dokumenata - svedočanstva, diplome raznih srednjih, viših i visokih školskih ustanova, uverenja o položenim ispitima i master diplome, saopštilo je danas Minsitarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Uhapšeni su organizator organizovane kriminalne grupe B.D. (52) odgovorno lice srednje škole u Novom Pazaru, kao i pripadnici te grupe I.P. (65), M.N. (71) i V.Đ. (72), a osumnjičeni su da su dokumentaciju falsifikovali u nameri da ih naručioci upotrebe u pravnom saobraćaju kao prave i stečene zakonitim putem. Na taj način, kako se dodaje u saopštenju, osumnjičeni su sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko 20 miliona dinara. Izvršenim pretresima na