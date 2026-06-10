U ilegalnoj štampariji u Beogradu izradili više od 120 diploma i svedočanstava: "Pala" organizovana kriminalna grupa FOTO

Nova pre 1 sat
U ilegalnoj štampariji u Beogradu izradili više od 120 diploma i svedočanstava: "Pala" organizovana kriminalna grupa FOTO

Četiri osobe uhapšene su zbog sumnje da su, kao članovi organizovane kriminalne grupe, od oktobra prošle godine u ilegalnoj štampariji u Beogradu izradili više od 120 falsifikovanih dokumenata - svedočanstva, diplome raznih srednjih, viših i visokih školskih ustanova, uverenja o položenim ispitima i master diplome, saopštilo je danas Minsitarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Uhapšeni su organizator organizovane kriminalne grupe B.D. (52) odgovorno lice srednje škole u Novom Pazaru, kao i pripadnici te grupe I.P. (65), M.N. (71) i V.Đ. (72), a osumnjičeni su da su dokumentaciju falsifikovali u nameri da ih naručioci upotrebe u pravnom saobraćaju kao prave i stečene zakonitim putem. Na taj način, kako se dodaje u saopštenju, osumnjičeni su sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko 20 miliona dinara. Izvršenim pretresima na
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Razbijena mreža za prodaju lažnih diploma u Novom Pazaru, uhapšene četiri osobe

Razbijena mreža za prodaju lažnih diploma u Novom Pazaru, uhapšene četiri osobe

RTV Novi Pazar pre 35 minuta
Uhapšene četiri osobe zbog falsifikovanja diploma i svedočanstava

Uhapšene četiri osobe zbog falsifikovanja diploma i svedočanstava

Serbian News Media pre 40 minuta
Ovako je pao četverac koji je štancovao lažne diplome: Pogledajte UKP u akciji hapšenja osumnjičenih u Beogradu i Novom Pazaru…

Ovako je pao četverac koji je štancovao lažne diplome: Pogledajte UKP u akciji hapšenja osumnjičenih u Beogradu i Novom Pazaru (video)

Kurir pre 10 minuta
Uhapšene četiri osobe zbog sumnje da su u štampariji u Beogradu izradili 120 lažnih diploma

Uhapšene četiri osobe zbog sumnje da su u štampariji u Beogradu izradili 120 lažnih diploma

Sputnik pre 35 minuta
MUP: Uhapšene četiri osobe zbog falsifikovanja 120 diploma

MUP: Uhapšene četiri osobe zbog falsifikovanja 120 diploma

Beta pre 1 sat
MUP: Uhapšene četiri osobe, falsifikovale 120 diploma i svedočanstava različitih škola

MUP: Uhapšene četiri osobe, falsifikovale 120 diploma i svedočanstava različitih škola

Serbian News Media pre 1 sat
MUP: Uhapšene četiri osobe zbog falsifikovanja 120 diploma

MUP: Uhapšene četiri osobe zbog falsifikovanja 120 diploma

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarMUP

Regioni, najnovije vesti »

Košnice ispale iz kamiona kod osnovne škole, na stotine ujeda pčela

Košnice ispale iz kamiona kod osnovne škole, na stotine ujeda pčela

Ozon press pre 5 minuta
Pavlović: 80 novih radnika na ulicama Niša, jačanje komunalnog reda i čišćenja grada

Pavlović: 80 novih radnika na ulicama Niša, jačanje komunalnog reda i čišćenja grada

Glas juga pre 0 minuta
Pavlović: U toku priprema za više kapitalnih projekata u Nišu – dozvole i finansiranje ključni koraci

Pavlović: U toku priprema za više kapitalnih projekata u Nišu – dozvole i finansiranje ključni koraci

Glas juga pre 5 minuta
Lekari u Rogojevcu: Rano otkrivanje bolesti može spasiti život (FOTO)

Lekari u Rogojevcu: Rano otkrivanje bolesti može spasiti život (FOTO)

InfoKG pre 0 minuta
Kragujevac: Provera sirena za uzbunu sutra i u petak

Kragujevac: Provera sirena za uzbunu sutra i u petak

Kurir pre 5 minuta