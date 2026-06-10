Vučić najavio da za tri-četiri meseca podnosi ostavku, već pakuje knjige u Predsedništvu

Nova pre 3 sata
Vučić najavio da za tri-četiri meseca podnosi ostavku, već pakuje knjige u Predsedništvu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da planira da podnese ostavku za "tri, četiri meseca, možda i ranije".

On je tokom gostovanja na Radio beogradu, govoreći o potencijalnim datumima za održavanje vanrednih izbora, rekao da to "neće biti iznenađenje za bilo koga" i da neće da govori "da skraćuje mandat, već da podnosi ostavku". "Počeo sam da pakujem knjige u Predsedništvu. Pitao sam prijatelje ko može da primi 500 knjiga, pokloniću 1.200 koje sam dobio tokom mandata nekoj ustanovi, još razmišljam o kojoj", rekao je Vučić. Takođe je dodao da svakog dana razmišlja o
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