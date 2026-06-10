Od 15. jula poskupljuje prevoz železnicom, karta od Petrovaradina do Beograda koštaće između 549 i 679 dinara

Novi Sad – Karte za železnički prevoz u unutrašnjem saobraćaju poskupeće od 15. jula.

Kako je saopštio Srbijavoz, cena će biti veća za 10 odsto u proseku. Na sajtu Srbijavoza objavljena je tabela s novim cenama, kao i relacijama i vrstom vozova. Tako će, primera radi, karta u jednom pravcu od Petrovaradina do Beograda koštati od 549 do 679 dinara, u zavisnosti od toga da li je u pitanju region, inter regio ili brzi voz. Karta od Petrovaradina do Subotice koštaće od 702 do 942 dinara. Na najskuplje karte treba dodati i cenu rezervacije. Mesečna karta