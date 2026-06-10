Ustavni sud zaustavio pljačku Čačana: Nema naplate trotoara i reklama

JP GRADAC OSTAJE BEZ DELA PRIHODA: USTAVNI SUD OSPORIO NAPLATU TROTOARA I REKLAMA Skoro godinu i po dana upozoravali smo Gradsku upravu i JP Gradac da pojedine odluke koje donose i sprovode nisu u skladu sa zakonom.

Umesto da provere navode, otklone nepravilnosti ili makar saslušaju argumente građana i privrednika, ponašali su se kao da je dovoljno imati većinu u Skupštini grada da bi sve što izglasaju automatski postalo zakonito. Nije. Ustavni sud Republike Srbije utvrdio je da pojedine odredbe Odluke o naknadama za korišćenje javnih dobara grada Čačka nisu u saglasnosti sa zakonom. To znači da su građani i privrednici sve vreme bili u pravu kada su postavljali pitanja i