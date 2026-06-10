Amerikanci se plaše dronova – mogu da ometaju Svetsko prvenstvo

U okviru priprema već su održane vežbe simulacije presretanja dronova

Američki Federalni istražni biro (FBI) priprema raspoređivanje specijalno obučenih policijskih timova za otkrivanje i elektronsko neutralisanje potencijalno opasnih dronova tokom predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu, usled rastuće zabrinutosti američkih vlasti zbog mogućih bezbednosnih pretnji iz vazduha, prenosi Njujork tajms. Oko 60 policajaca iz saveznih, državnih i lokalnih službi biće angažovano u operacijama zaštite stadiona, navijačkih zona i javnih