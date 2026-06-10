Amerikanci se plaše dronova – mogu da ometaju Svetsko prvenstvo

Politika pre 18 minuta
Amerikanci se plaše dronova – mogu da ometaju Svetsko prvenstvo

U okviru priprema već su održane vežbe simulacije presretanja dronova

Američki Federalni istražni biro (FBI) priprema raspoređivanje specijalno obučenih policijskih timova za otkrivanje i elektronsko neutralisanje potencijalno opasnih dronova tokom predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu, usled rastuće zabrinutosti američkih vlasti zbog mogućih bezbednosnih pretnji iz vazduha, prenosi Njujork tajms. Oko 60 policajaca iz saveznih, državnih i lokalnih službi biće angažovano u operacijama zaštite stadiona, navijačkih zona i javnih
Otvori na politika.rs

Pročitajte još

Crvena zvezda potpisala još jedno pojačanje

Crvena zvezda potpisala još jedno pojačanje

Danas pre 2 sata
U Realu se priprema teren za povratak Murinja: Arbeloa nije više trener madridskog tima

U Realu se priprema teren za povratak Murinja: Arbeloa nije više trener madridskog tima

Danas pre 4 sati
Fudbalerke Srbije ubedljivo poražene od Danske, plasman na Svetsko prvenstvo traže u baražu

Fudbalerke Srbije ubedljivo poražene od Danske, plasman na Svetsko prvenstvo traže u baražu

Danas pre 3 sata
Na prošlom meču ga je publika izviždala: Tramp neće prisustvovati četvrtoj utakmici finalne serije NBA lige

Na prošlom meču ga je publika izviždala: Tramp neće prisustvovati četvrtoj utakmici finalne serije NBA lige

Danas pre 5 sati
Omladinci Srbije ispali u prvom krugu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

Omladinci Srbije ispali u prvom krugu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

Danas pre 6 sati
Austrijanac stigao na Marakanu: Zvezda predstavila prvo letnje pojačanje

Austrijanac stigao na Marakanu: Zvezda predstavila prvo letnje pojačanje

Danas pre 6 sati
Psi tragači kontrolisali reprezentativce Uzbekistana: „Samo smo mi prošli kroz takav pregled“

Psi tragači kontrolisali reprezentativce Uzbekistana: „Samo smo mi prošli kroz takav pregled“

Danas pre 7 sati

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoNjujorkSvetsko prvenstvo u fudbaluFBI

Sport, najnovije vesti »

Amerikanci se plaše dronova – mogu da ometaju Svetsko prvenstvo

Amerikanci se plaše dronova – mogu da ometaju Svetsko prvenstvo

Politika pre 18 minuta
(VIDEO) Tri asa za kraj: Trijumfalan povratak Serene Vilijams

(VIDEO) Tri asa za kraj: Trijumfalan povratak Serene Vilijams

Danas pre 1 sat
Crvena zvezda potpisala još jedno pojačanje

Crvena zvezda potpisala još jedno pojačanje

Danas pre 2 sata
Upisao je tek drugu pobedu u protekle tri godine: Kirjos siguran u Štutgartu

Upisao je tek drugu pobedu u protekle tri godine: Kirjos siguran u Štutgartu

Danas pre 3 sata
U Realu se priprema teren za povratak Murinja: Arbeloa nije više trener madridskog tima

U Realu se priprema teren za povratak Murinja: Arbeloa nije više trener madridskog tima

Danas pre 4 sati