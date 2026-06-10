Kac: Vojne operacije Izraela protiv Irana daleko su od završetka

Politika pre 28 minuta
Kac: Vojne operacije Izraela protiv Irana daleko su od završetka

Ako Iran napadne Izrael, pretrpeće težak udarac, dodao je ministar

TEL AVIV- Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da su vojne operacije Izraela protiv Irana „daleko od završetka” i da je vojska i dalje spremna da „napadne velikom snagom”. „Ako Iran napadne Izrael, pretrpeće težak udarac kao što je bio onaj koji smo mi naneli pre nekoliko dana”, naveo je Kac, preneo je Tajms of Izrael. Iran je ispalio u nedelju uveče oko 10 balističkih raketa na sever Izraela, a nije bilo povređenih i nije pričinjena šteta,
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