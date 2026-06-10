Medvedev: Rusija može da se nosi sa najvećim izazovima pokazali smo celom svetu

Politika pre 59 minuta
Medvedev: Rusija može da se nosi sa najvećim izazovima pokazali smo celom svetu

„Uprkos svim pokušajima da nas izoluju, oslabe ili unište, naša zemlja ostaje jaka i konkurentna“ – zaključio je Dmitrij Medvedev

Rusija je svetu dokazala da može da se nosi sa najsloženijim izazovima i da može da izdrži udarce, izjavio je predsednik stranke „Jedinstvena Rusija“ i zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev. „Okupljajući se oko lidera naše zemlje, zajedno smo dokazali da smo sposobni da odbijemo najopasnije pretnje i da se nosimo sa najsloženijim izazovima. Možemo da izdržimo udarce. To je apsolutno jasno celom svetu“, rekao je Medvedev tokom plenarne
Otvori na politika.rs

Pročitajte još

Finski političar objasnio zašto Zelenski i Evropa ne žele mir s Rusijom

Finski političar objasnio zašto Zelenski i Evropa ne žele mir s Rusijom

Politika pre 1 sat
Koja je uloga Romana Abramoviča u mirovnim pregovorima Rusije i Ukrajine?

Koja je uloga Romana Abramoviča u mirovnim pregovorima Rusije i Ukrajine?

Danas pre 7 sati
Kaja Kalas: Nijedna zemlja u Evropi nije skinuta sa spiska meta Rusije

Kaja Kalas: Nijedna zemlja u Evropi nije skinuta sa spiska meta Rusije

N1 Info pre 1 dan
Ukrajinci pojačavaju napade na Krim: Oštećen ključni most koji povezuje poluostrvo sa Hersonom (video, foto)

Ukrajinci pojačavaju napade na Krim: Oštećen ključni most koji povezuje poluostrvo sa Hersonom (video, foto)

Kurir pre 1 dan
Zelenski se oglasio posle razgovora sa Trampovim izaslanicima: "Obavestio sam ih o tome šta Moskva sprema"

Zelenski se oglasio posle razgovora sa Trampovim izaslanicima: "Obavestio sam ih o tome šta Moskva sprema"

Telegraf pre 1 dan
Rusija udarila šakom o sto: Moskva traži hitno povlačenje nuklearnog oružja iz Evrope, "sve demontirajte, ovo je direktna…

Rusija udarila šakom o sto: Moskva traži hitno povlačenje nuklearnog oružja iz Evrope, "sve demontirajte, ovo je direktna pretnja"

Blic pre 4 sati
Turistima u Rusiji dostupan elektronski servis "Pay in Russia": Brzo i bezbedno plaćanje

Turistima u Rusiji dostupan elektronski servis "Pay in Russia": Brzo i bezbedno plaćanje

Euronews pre 4 sati

Ključne reči

Savet bezbednostiDmitrij MedvedevDimitrij MedvedevRusija

Svet, najnovije vesti »

Medvedev: Rusija može da se nosi sa najvećim izazovima pokazali smo celom svetu

Medvedev: Rusija može da se nosi sa najvećim izazovima pokazali smo celom svetu

Politika pre 59 minuta
"Za regionalni i svetski mir" Si Đinping i Kim Džong Un postigli "važne konsenzuse"

"Za regionalni i svetski mir" Si Đinping i Kim Džong Un postigli "važne konsenzuse"

Blic pre 2 sata
Odjekuju eksplozije širom Irana! Tramp: "Veoma snažan i moćan odgovor SAD"!

Odjekuju eksplozije širom Irana! Tramp: "Veoma snažan i moćan odgovor SAD"!

Kurir pre 2 sata
Članice EU zaradile 157 evra na odbijenim vizama! Najviše ih dolazi iz azijske zemlje

Članice EU zaradile 157 evra na odbijenim vizama! Najviše ih dolazi iz azijske zemlje

Kurir pre 2 sata
Finski političar objasnio zašto Zelenski i Evropa ne žele mir s Rusijom

Finski političar objasnio zašto Zelenski i Evropa ne žele mir s Rusijom

Politika pre 1 sat