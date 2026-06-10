„Uprkos svim pokušajima da nas izoluju, oslabe ili unište, naša zemlja ostaje jaka i konkurentna“ – zaključio je Dmitrij Medvedev

Rusija je svetu dokazala da može da se nosi sa najsloženijim izazovima i da može da izdrži udarce, izjavio je predsednik stranke „Jedinstvena Rusija“ i zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev. „Okupljajući se oko lidera naše zemlje, zajedno smo dokazali da smo sposobni da odbijemo najopasnije pretnje i da se nosimo sa najsloženijim izazovima. Možemo da izdržimo udarce. To je apsolutno jasno celom svetu“, rekao je Medvedev tokom plenarne