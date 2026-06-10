Osnovci u petak završavaju nastavu, na raspustu od 15. juna do 31. avgusta

Politika pre 1 sat
Osnovci u petak završavaju nastavu, na raspustu od 15. juna do 31. avgusta

Učenici osmog nastavu su imali do 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15, 16. i 17. juna

Učenici osnovnih škola u Srbiji, od prvog do sedmog razreda, u petak završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Svečana podela đačkih knjižica, odnosno svedočanstava, učenicima od prvog do sedmog razreda, na kraju drugog polugodišta, obaviće se u nedelju, 28. juna 2026. godine, a svečana podela svedočanstava, učenicima osmog razreda, na kraju drugog polugodišta, obaviće se u periodu ne dužem od sedam dana od završetka nastavne godine.
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