Prvi tanker sa naftom iz Ormuskog zaliva krenuo ka Evropi

Posle nekoliko meseci zastoja, krenuo prvi tanker sa naftom namenjenoj Evropi

Tanker, koji prevozi oko dva miliona barela sirove nafte, krenuo je iz Persijskog zaliva ka Evropi, što predstavlja prvu takvu pošiljku od marta, pokazali su podaci kompanije za praćenje pomorskog saobraćaja „Kpler“. Brod „Advantage Victory“, koji plovi pod zastavom Maršalskih Ostrva, prošao je kroz Ormuski moreuz 27. maja bez javno označenog odredišta, preneo je Tajms of Izrael. Kasnije je njegov AIS signal pokazao oznaku „NL RTM“, što ukazuje na luku Roterdam u