SAD napale iranske radare i sisteme PVO posle pada „apača” kod Ormuskog moreuza

SAD napale iranske radare posle pada helikoptera kod Ormuskog moreuza

VAŠINGTON – Sjedinjene Američke Države izvele su novu seriju udara na iranske vojne položaje u blizini Ormuskog moreuza, nakon pada američkog helikoptera AH-64 „apač” kod obale Omana. Američka Centralna komanda saopštila je da su udari izvedeni po nalogu predsednika Donalda Trampa i da su bili usmereni na iranske sisteme protivvazdušne odbrane, kontrolne stanice i nadzorne radare. Vašington je operaciju predstavio kao „proporcionalan odgovor” na, kako tvrdi,