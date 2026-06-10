SAD napale iranske radare i sisteme PVO posle pada „apača” kod Ormuskog moreuza

Politika pre 21 minuta
SAD napale iranske radare i sisteme PVO posle pada „apača” kod Ormuskog moreuza

SAD napale iranske radare posle pada helikoptera kod Ormuskog moreuza

VAŠINGTON – Sjedinjene Američke Države izvele su novu seriju udara na iranske vojne položaje u blizini Ormuskog moreuza, nakon pada američkog helikoptera AH-64 „apač” kod obale Omana. Američka Centralna komanda saopštila je da su udari izvedeni po nalogu predsednika Donalda Trampa i da su bili usmereni na iranske sisteme protivvazdušne odbrane, kontrolne stanice i nadzorne radare. Vašington je operaciju predstavio kao „proporcionalan odgovor” na, kako tvrdi,
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